В Калужской области многодетные мамы соревновались в пеленании и плетении косичек

Во вторник, 28 февраля, в Жукове прошел фестиваль «Многомама без границ». Подробности сообщили в администрации города.

В нем участвовали семь мам разных национальностей. Конкурсантки отразили особенности культуры своего народа в костюмах. Женщины предстали перед зрителями в белорусских, чувашских, татарских, корейских и русских одеяниях.

Каждая мама рассказала о себе, своей семье, хобби и творческих начинаниях. Участницы не только показывали свое мастерствов кулинарии, искусстве, музыке, но и состязались в умении пеленать и заплетать косички.

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