В ДТП с маршруткой и легковушкой в Жуковском районе погиб человек

В субботу, 25 февраля, в Жуковском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области.

Около семи часов утра на 18-м километре дороги «Белоусово-Серпухов» «ВАЗ-2114» столкнулся с «ГАЗелью».

По предварительной информации, водитель ВАЗа , не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель».

К счастью, в «ГАЗели» не было пассажиров, она ехала с ремонта. Вследствие аварии водитель «ВАЗ-2114» получил легкие травмы, а его пассажир погиб.

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