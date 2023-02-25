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В ДТП с маршруткой и легковушкой в Жуковском районе погиб человек

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 25.02.2023 12:40 0 388
В ДТП с маршруткой и легковушкой в Жуковском районе погиб человек

В субботу, 25 февраля, в Жуковском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в МЧС России по Калужской области. 

Около семи часов утра на 18-м километре дороги «Белоусово-Серпухов» «ВАЗ-2114» столкнулся с «ГАЗелью». 

По предварительной информации, водитель ВАЗа , не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». 

К счастью, в «ГАЗели» не было пассажиров, она ехала с ремонта. Вследствие аварии водитель «ВАЗ-2114» получил легкие травмы, а его пассажир погиб. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 25.02.2023 12:40 0 388
Тэги: общество происшествие авто дтп
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