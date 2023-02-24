В Кременках открыли мемориальную доску в честь погибшего в СВО жителя

В День Защитника Отечества в городе Кременки Жуковского района была торжественно открыта мемориальная доска в честь памяти Дмитрия Буданцева. Мужчина погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

- Дмитрий с честью выполнил свой воинский и гражданский долг, остался до конца верным присяге и заветам прадедов, освободивших нашу Родину от нацизма в годы Великой Отечественной войны, - отметил глава администрации города Сергей Гусев.

По его словам, символично то, что Дмитрий жил в доме на улице Победы, здесь же и появилась памятная доска.

- Он навсегда останется в наших сердцах примером мужества и патриотизма, - додавил Гусев.

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