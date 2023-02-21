В Калужской области открыли памятную доску доктору, который спас Жукова

Во вторник, 21 февраля, в Центральной районной больнице Жуковского района открыли памятную доску врачу Николаю Всесвятского. Об этом сообщил глава администрации Анатолий Суярко.

В 1907 году на месте этого медицинского учреждения Николай Всесвятский построил Угодско-Заводскую земскую больницу. Именно в ней спустя 11 лет он вылечил Георгия Жукова от тифа. Мемориальную доску создавали по архивным фотографиям, хранившимся в местном музее.

Оставил свой след в жизни полководца и отец Всесвятского. Он работал священнослужителем в церкви и крестил Жукова.

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