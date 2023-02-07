В Калужской области спасли застрявшего в подвале оленя

В понедельник, 6 февраля, в Кременках развернули целую операцию по спасению оленя. Подробности сообщил мэр города Сергей Гусев.

За оленем погналась стая собак. Животное прыгнуло в подвал, однако выбраться оттуда самостоятельно у него не получилось. На место событий прибыл Гусев и, оценив ситуацию, обратился за помощью к дружине.

Чтобы вызволить оленя, мужчины нагребли трактором гору снега, а затем аккуратно вытянули животное вверх. Благодаря неравнодушным горожанам олень освободился из вынужденного заточения.

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