В Калужской области водитель «Хендай» сбил пешехода

В среду, 1 февраля, в Жуковском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.

Около одиннадцати часов вечера на первом километре дороги «Обнинск-Белоусово» водитель автомобиля «Хендай Соната» сбил пешехода. В результате чего пешеход получил различные травимы. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Для ликвидации последствий аварии на место прибыли восемь человек, задействованы три специализированные машины.

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