В Калужской области в результате пожара пострадал человек

Во вторник, 31 января, в Жуковском районе случился пожар. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.

Около четырех часов дня в деревне Алтухово огонь охватил жилой дом. К сожалению, в результате происшествия пострадал один человек.

Для ликвидации последствий пожара на место прибыла спасательная бригада из восьми человек, задействованы две специализированные машины.

МЧС напоминает: если вы стали свидетелем или участником ЧП, звоните по номеру: 101.

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