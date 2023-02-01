В Калужской области в результате пожара пострадал человек
Во вторник, 31 января, в Жуковском районе случился пожар. Подробности сообщили в УМВД России по Калужской области.
Около четырех часов дня в деревне Алтухово огонь охватил жилой дом. К сожалению, в результате происшествия пострадал один человек.
Для ликвидации последствий пожара на место прибыла спасательная бригада из восьми человек, задействованы две специализированные машины.
МЧС напоминает: если вы стали свидетелем или участником ЧП, звоните по номеру: 101.
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