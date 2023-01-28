Житель Калужской области в ходе ссоры убил ножом своего знакомого

В пятницу, 27 января, житель Жуковского района отдыхал на даче в компании знакомых, однако посиделки закончились плачевно. Подробности сообщили в следственном комитете России по Калужской области.

Между подозреваемым и хозяином дачи возник конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил мужчину ножом. От полученных травм он скончался. Житель Жуковского района скрылся с места преступления и уехал в Москву, где его и задержала полиция.

Следствие планирует направить в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу во время дальнейшего расследования.

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