Житель Калужской области в ходе ссоры убил ножом своего знакомого
В пятницу, 27 января, житель Жуковского района отдыхал на даче в компании знакомых, однако посиделки закончились плачевно. Подробности сообщили в следственном комитете России по Калужской области.
Между подозреваемым и хозяином дачи возник конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил мужчину ножом. От полученных травм он скончался. Житель Жуковского района скрылся с места преступления и уехал в Москву, где его и задержала полиция.
Следствие планирует направить в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу во время дальнейшего расследования.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!