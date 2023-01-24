Обнинск Калуга
Главная Новости Жуков
Мобилизация

В Калужской области мэр города обвинил погоду в «издевательствах»

Диана Коршикова
Опубликовано: 24.01.2023 12:23 3 906
В Калужской области мэр города обвинил погоду в «издевательствах»

После температурных качелей в дуршлаг превратились не только дороги Обнинска, но и соседнего города Белоусово. Там глава местной администрации Тарас Зважий обвинил небесную канцелярию во всех грехах:

- Погодные условия в этом году действительно «издеваются», проверяют на прочность не только системы жизнеобеспечения города, но и нервную систему жителей, - отметил градоначальник у себя в соцсетях во вторник, 24 января.

По его словам, проблемные городские вопросы всплывают один за другим. А самая главная из них – это ямы на основной дороге.

Речь идет о дорожном полотне вдоль улицы Гурьянова. Кто часто ездит из Обнинска в сторону Жукова, понимает, о чем речь – по данной улице, пролегающей вдоль жилых домов, часто сокращают себе путь большегрузы, которым лень стоять на двух белоусовских светофорах вдоль трассы. Поэтому дорога тут убитая в принципе, а после температурных качелей здесь вообще тихий ужас!

Как отметил Зважий, власти озаботились этой проблемой уже давно, и в июне прошлого года направили в Минтранс заявку на выделение субсидии для ремонта центральной части. Сейчас она находится на рассмотрении. Согласно плану, тут заменят дорожное полотно по всей длине, сделают остановочные карманы и ливневку. 

- По сегодняшней ситуации с ямами: конечно, ждать никто не собирался, но есть определённый алгоритм работы в соответствии с законодательством. На данный момент смета на ямочный ремонт на рассмотрении, работы проведём в ближайшее время, - пообещал мэр.

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 24.01.2023 12:23 3 906
Тэги: белоусово жкх дороги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru