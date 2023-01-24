В Калужской области мэр города обвинил погоду в «издевательствах»
После температурных качелей в дуршлаг превратились не только дороги Обнинска, но и соседнего города Белоусово. Там глава местной администрации Тарас Зважий обвинил небесную канцелярию во всех грехах:
- Погодные условия в этом году действительно «издеваются», проверяют на прочность не только системы жизнеобеспечения города, но и нервную систему жителей, - отметил градоначальник у себя в соцсетях во вторник, 24 января.
По его словам, проблемные городские вопросы всплывают один за другим. А самая главная из них – это ямы на основной дороге.
Речь идет о дорожном полотне вдоль улицы Гурьянова. Кто часто ездит из Обнинска в сторону Жукова, понимает, о чем речь – по данной улице, пролегающей вдоль жилых домов, часто сокращают себе путь большегрузы, которым лень стоять на двух белоусовских светофорах вдоль трассы. Поэтому дорога тут убитая в принципе, а после температурных качелей здесь вообще тихий ужас!
Как отметил Зважий, власти озаботились этой проблемой уже давно, и в июне прошлого года направили в Минтранс заявку на выделение субсидии для ремонта центральной части. Сейчас она находится на рассмотрении. Согласно плану, тут заменят дорожное полотно по всей длине, сделают остановочные карманы и ливневку.
- По сегодняшней ситуации с ямами: конечно, ждать никто не собирался, но есть определённый алгоритм работы в соответствии с законодательством. На данный момент смета на ямочный ремонт на рассмотрении, работы проведём в ближайшее время, - пообещал мэр.
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