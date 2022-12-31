В Калужской области чиновники поблагодарили жителей за то, что они сами чинят дороги

Не этой неделе в сообществе Минтранса Калужской области появилось обращение от жителя Жуковского района с просьбой отремонтировать участок дороги от села Троицкое до деревни Раденки.

- Ну, в очень отвратительном состоянии дорога, - посетовал гражданин.

На комментарий жителя отреагировала администрация Жуковского района. Увы, но ничем хорошим чиновники порадовать его не смогли. По их словам, данная дорога находится не в муниципальной собственности, однако район готов ее принять при наличии правоустанавливающих документов. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Также в мэрии напомнили, что в этом году власти выделили технику для разравнивания асфальтной крошки, которую купили сами же жители здешних садовых товариществ.

- Благодарим жителей за оказанную помощь! – добавили в районной администрации.

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