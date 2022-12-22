В Калужской области пенсионерка-колясочница полгода не могла добиться установки пандуса в подъезде
65-летняя жительница Жуковского района еще полгода назад обращалась к местным властям с просьбой помочь установить в подъезде ее дома пандус. Дело в том, что женщина является инвалидом и передвигается только на коляске.
Однако, несмотря на ее обращения, чиновники так и не предпринимали никаких действий. В итоге пенсионерке пришлось обратиться в прокуратуру.
Прокурор Жуковского района лично выехал на место, чтобы разобраться в ситуации. В результате ведомство внесло представление главе администрации.
Как сообщили в четверг, 22 декабря, в прокуратуре Калужской области, после вмешательства надзорного ведомства чиновники молниеносно установили пандус.
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