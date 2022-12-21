В Калужской области в ДТП с двумя иномарками погиб человек

В Жуковском районе в среду, 21 декабря, произошла трагедия – в аварии рядом с деревней Окороково погиб человек. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, ДТП произошло на 5-м километре дороги Белоусово-Серпухов.

По предварительным данным, «Мазда» выезжала с заправки и не пропустила «Ниссан», который двигался по главной дороге. В итоге «Мазда» вылетела в кювет. К сожалению, ее водитель скончался. Пассажирам второй иномарки потребовалась помощь медиков.

В ликвидации последствий аварии принимали участие спасатели, также на месте работал патруль ГИБДД,

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