В Калужской области огонь уничтожил жилой дом

Вечером в пятницу, 9 декабря, в деревне Чубарово Жуковского района произошел пожар. На улице Центральной загорелся частный жилой дом.

К моменту приезда пожарных огнем была полностью охвачена крыша и комнаты. Но, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, к ликвидации пожара были привлечены 11 человек и три единицы спецтехники.

Выяснить причину возгорания предстоит инспектору ГПН, который был направлен на место ЧП.

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