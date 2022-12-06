В Калужской области жители переживают, что из-за реконструкции моста пострадает родник
Как мы уже сообщали, в городе Жукове проводится реконструкция моста через реку Угодка. И все бы ничего, но жителей волнует один серьезный вопрос.
Прямо у реки находится родник, который во время реконструкции (точнее во время строительства объездной дороги) как уверяют жители, якобы был засыпан и уничтожен подрядчиком. В связи с этим люди обратились к главе районной администрации Анатолию Суярко с вопросом о том, что это было: безалаберность или нелюбовь к матушке-природе?
Анатолий Владимирович в свою очередь заверил – жуковские чиновники сами заранее обратились к подрядчику и попросили во время работ отнестись к источнику бережно, чтобы ни в коем случае его не повредить.
- Они не разрушили и не загадили родник, а сделали вывод потока в другую сторону, временно перенаправили его, - пояснил Суярко.
По его словам, когда летом следующего года завершится реконструкция моста, родник и его русло будут восстановлены.
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