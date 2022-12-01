В Калужской области осудили супругов, которые 11 лет назад избили мужчину и похитили его автомобиль

История произошла в далеком 2011 году. Супружеская пара из Республики Беларусь гостила у своего знакомого в селе Трубино Калужской области.

Пара узнала, что у владельца жилья есть деньги и отечественный автомобиль. Муж с женой решили завладеть чужим имуществом и напали на гостеприимного хозяина. Они его избил, связали руки и ноги, и засунули ему в рот кляп.

Пока он в таком положении пребывал в собственном доме, злоумышленники обшарили комнаты. Их улов составил 10 тысяч рублей, предметы одежды и документы. Также они нашли ключи от гаража и похитили машину, после чего на ней же и скрылись…

Семейка разбойников с 2011 года находилась в международном розыске, но в апреле этого года была задержана. Они признались в угоне, однако избиение и кляп всячески отрицали.

Тем не менее, многочисленные судебные экспертизы все же доказали их вину, суд назначил мужчине 9 лет колонии строго режима, женщине – 8 лет в колонии общего режима.

Адвокаты обвиняемых обратились с апелляционной жалобой, но, как сообщили в среду, 30 ноября, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области, судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила приговор без изменений.

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