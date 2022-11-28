Жительница Калужской области стала спортсменкой года

Воспитанница спортивной школы «Маршал» в городе Жукове Ирина Мартынова одержала победу в ежегодном конкурсе Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России и была признана «Спортсменкой года». Соответствующую статуэтку девушка получила на днях в Москве.

Как сообщили в Минспорте Калужской области, Ирина занимается гиревым спортом, армрестлингом и пауэрлифтингом. Совсем недавно она стала победителем чемпиона СНГ в толчке (длинный цикл) в весовой категории 68+ килограммов с результатом 77 подъемов.

Помимо прочего, Ирина является мастером спорта международного класса по гиревому спорту, чемпионкой и рекордсменкой мира, многократно становилась лучшей на первенстве и Кубке страны.

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