Житель Калужской области до смерти избил своего дедушку

В конце сентября житель Жуковского района зверски избил своего 83-летнего дедушку. За медицинской помощью он не обращался, несколько дней отлеживался дома. В итоге пенсионер скончался.

Изначально следствие полагало, что мужчина умер от старости и заболеваний. Однако на его теле обнаружили повреждения и многочисленные переломы ребер.

Внук погибшего признался в содеянном и объяснил полиции свой поступок тем, что его больной родственник был для него обузой.

В пятницу, 25 ноября, в Следственном комитете России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящий момент преступник находится под стражей.

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