Житель Калужской области до смерти избил своего дедушку
В конце сентября житель Жуковского района зверски избил своего 83-летнего дедушку. За медицинской помощью он не обращался, несколько дней отлеживался дома. В итоге пенсионер скончался.
Изначально следствие полагало, что мужчина умер от старости и заболеваний. Однако на его теле обнаружили повреждения и многочисленные переломы ребер.
Внук погибшего признался в содеянном и объяснил полиции свой поступок тем, что его больной родственник был для него обузой.
В пятницу, 25 ноября, в Следственном комитете России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В настоящий момент преступник находится под стражей.
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