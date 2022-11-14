В Калужской области сын чиновницы добровольцем отправился в зону спецоперации

В понедельник, 14 ноября, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко сообщил о том, что сегодня в зону спецоперации проводил одного местного добровольца.

В 2015 году мужчина служил в воздушно-десантных войсках РФ, а в эти непростые дни самостоятельно принял решение встать на защиту родины. К слову мама добровольца работает в районной администрации.

Глава поблагодарил родителей за достойное воспитание сына и пожелал ему вернуться домой с победой.

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