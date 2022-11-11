В Калужской области в пожаре погибла 82-летняя женщина
В четверг, 11 ноября, в городе Жукове произошло ЧП. На улице Ленина загорелась квартира. В результате происшествия погибла 82-летняя женщина.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калужской области.
Установить точную причину возгорания предстоит государственному пожарному инспектору. По предварительной же версии причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации газовых приборов.
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