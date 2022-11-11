В Калужской области в пожаре погибла 82-летняя женщина

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you .

В четверг, 11 ноября, в городе Жукове произошло ЧП. На улице Ленина загорелась квартира. В результате происшествия погибла 82-летняя женщина.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!