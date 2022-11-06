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Жители провели собрание в поддержку уволенного в Калужской области мэра

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 06.11.2022 12:04 0 259
Жители провели собрание в поддержку уволенного в Калужской области мэра

В субботу, 5 ноября, в Жуковском районе прошло собрание жителей в поддержку восстановления на должности главы администрации города Кременки Сергея Гусева, которого на прошлой неделе местные депутаты уволили с должности.

Инициативная группа жителей встала на защищу экс-мэра и потребовала вернуть на его на прежнее место работы.

Сход граждан посетил глава района Анатолий Суярко.

По его слова, граждане единодушно высказались в поддержку Гусева и выразили недовольство группе народных избранников, которые инициировали решение о расторжении контракта с мэром.

- Дал разъяснение избирателям, что данное решение находится в прокуратуре и после правовой оценки будут приняты соответствующие меры, - заявил Суярко. 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 06.11.2022 12:04 0 259
Тэги: общество власть
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