Прокуратура проверяет законность решения депутатов, которые уволили главу администрации в Калужской области

Как мы уже сообщали, в городе Кременки не утихает скандал из-за того, что местные депутаты проголосовали за снятие с должности главы администрации Сергея Гусева.

Мэр пользовался большим уважением среди населения, которое собственно и встало на защиту любимого градоначальника и потребовало вернуть его на прежнюю должность.

В четверг, 3 ноября, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко встретился с депутатами Кременок и обсудил с ними увольнение Сергея Гусева.

- На данный момент прокуратурой Жуковского района проводится проверка законности решения городской думы, - сказал он.

Более того, Суярко предложил Гусеву работу в администрации муниципального района, чтобы он оставаться в команде, но тот отказался.

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