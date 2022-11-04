Прокуратура проверяет законность решения депутатов, которые уволили главу администрации в Калужской области
Как мы уже сообщали, в городе Кременки не утихает скандал из-за того, что местные депутаты проголосовали за снятие с должности главы администрации Сергея Гусева.
Мэр пользовался большим уважением среди населения, которое собственно и встало на защиту любимого градоначальника и потребовало вернуть его на прежнюю должность.
В четверг, 3 ноября, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко встретился с депутатами Кременок и обсудил с ними увольнение Сергея Гусева.
- На данный момент прокуратурой Жуковского района проводится проверка законности решения городской думы, - сказал он.
Более того, Суярко предложил Гусеву работу в администрации муниципального района, чтобы он оставаться в команде, но тот отказался.
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