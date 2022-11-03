В Калужской области бывший замначальника следственного отдела ОМВД отправился на 8 лет в колонию за получение взятки

Как сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 3 ноября, в отношении бывшего заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Жуковскому району суд вынес приговор.

В 2021 году мужчина получил от обвиняемых по уголовному делу взятку в 300 тысяч рублей за то, чтобы не просить суд заключать их под стражу. Более того, он потребовал от потерпевшего по данному уголовному делу дать ему 100 тысяч рублей, которые тот получил от обвиняемых в качестве возмещения причиненного вреда. Однако тот ответил отказом.

Но, замначальника, видимо, любыми путями пытался нажиться на участниках этого уголовного дела. Поэтому он предложил обвиняемым за 500 тысяч рублей решить вопрос о назначении им наказания, которое не будет связано с реальным сроком. После чего обманом получил от них половину от этой суммы.

Довести же задумку до конца ему не удалось, так как после получения взятки он сам стал участником уголовного дела.

Суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима.

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