Жители Калужской области вынуждены были пить грязную воду из единственного в деревне колодца

В деревне Стехино Жуковского района Калужской области имеется только один колодец с питьевой водой, которым пользуются все местные жители. Однако со временем колодец пришел в негодность, а качество воды перестало соответствовать эпидемиологическим и санитарным нормам.

При этом власти села не слишком об этом беспокоились и не спешили приводить колодец в порядок. В результате жители были вынуждены обратиться в прокуратуру.

Ведомство провело проверку и установило, что ответственные лица действительно ненадлежащим образом контролировали состояние источника нецентрализованного водоснабжения, чем поставили под угрозу права всех жителей деревни на чистую питьевую воду.

Как сообщили в прокуратуре региона в среду, 2 ноября, по требованию ведомства администрация сельского поселения провела чистку и санитарную обработку колодца, также чиновники благоустроили его территорию.

Ответственного за безобразное содержание колодца привлекли к дисциплинарной ответственности.

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