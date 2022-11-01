В Калужской области пропал мужчина в постинсультном состоянии

В понедельник, 31 октября, 75-летний Юрий Салтовский в городе Кремёнки Жуковского района пошел на прогулку и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Пенсионер недавно пережил инсульт. Он ответил на звонок и сказал, что где-то лежит, но не может подняться.

- Жители города, просим вас внимательно посмотреть по сторонам, - написали в соцсети поисковики. - Возможно, именно вы сможете помочь Юрию вернуться домой.

Приметы: рост 170, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: красная куртка без капюшона, темно-серые брюки, темно-синие туфли.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, звоните по номеру: 8 800 700-54-52.

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