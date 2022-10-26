В Калужской области автомобиль с супружеской парой улетел в кювет и перевернулся
Во вторник вечером, 25 октября, на 100-м километре автодороги А-130 в Жуковском районе произошла серьезная авария.
Пожилая семейная пара на автомобиле «Ауди» ехала со стороны Москвы. В какой-то момент водитель не справился с управлением в результате чего машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.
Несмотря на сильнейшие повреждения транспортного средства, сами супруги остались живы. Вероятно благодаря тому, что оба были пристегнуты ремнями безопасности.
На место выехали медики, которые госпитализировали пострадавших в Боровскую районную больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают причину происшествия.
Видео с места ДТП смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!