По факту ДТП с актрисой Анной Большовой в Калужской области возбуждено уголовное дело

Как сообщили в понедельник, 24 октября, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, по факту ДТП в деревне Грачевка Жуковского района возбуждено уголовное дело.

Напомним, 14 октября в деревне Грачевка актриса Анна Большова на своем автомобиле «Ауди» сбила 31-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Однако сами жители деревни заявили, что погибшую ранее якобы избил муж, а Анна наехала уже на бездыханное тело. Сейчас в этом деле разбираются компетентные органы.

- Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы, - уточнили в УМВД. - Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему.

Также будет дана юридическая оценка всем действиям участников этого происшествия.

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