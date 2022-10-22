В Жукове пациенты замерзают в больнице
В пятницу, 21 октября, в Жукове с рабочим визитом находился губернатор Владислав Шапша. Первой точкой его маршрута стала районная больница. Ранее в соцсетях родственники пациентов жаловались на проблемы с отоплением в этом учреждении.
Шапша привел слова одного из пациентов: «Вот обогреватель поставили, теплее стало. А так приходится спать под двумя одеялами».
Глава региона сам убедился, что часть батарей ледяная.
Он поручил руководству больницы оперативно решить эту проблему.
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