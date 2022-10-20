Очевидцы - о смертельном ДТП с актрисой в Калужской области: перед аварией погибшую избил сожитель

Появились новые подробности ДТП в деревне Грачевка Жуковского района, где 14 октября актриса Анна Большова сбила молодую женщину.

Трагедия произошла неделю назад, однако в СМИ она попала лишь сейчас. В самой же Грачевке за это время история обросла слухами, которые кардинально меняют дело.

По словам местных жителей, актриса не сбила женщину, а наехала на нее. Как уверяют деревенские, женщина жила с мужчиной, и в тот вечер была на пикнике. Сожитель ее долго искал, а когда нашел между ними, судя по всему, произошел скандал. Вероятно, мужчина ее избил, в результате чего женщина могла оказаться лежащей на дороге...

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