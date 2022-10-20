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Стали известны подробности смертельного ДТП с актрисой Анной Большовой в Калужской области

Диана Коршикова
Опубликовано: 20.10.2022 15:08 0 221
Стали известны подробности смертельного ДТП с актрисой Анной Большовой в Калужской области

Как мы уже сообщали, 14 октября в деревне Грачевка Жуковского района произошло ДТП – известная российская актриса Анна Большова на автомобиле «Ауди» насмерть сбила женщину. Ранее в СМИ сообщалось, что авария могла произойти из-за того, что дорога в месте происшествия была не освещена.

Глава Жуковского района Анатолий Суярко по этому поводу сказал лишь то, что в самой деревне уличное освещение есть, однако установить фонари вдоль всех деревенских дорог в России довольно трудно. По его мнению, даже если бы на улице была кромешная темнота, это не снимает ответственности с водителя.

- Возможно, ее что-то отвлекло, - предположил Суярко. – По-человечески, в этой трагедии жалко и погибшую, и водителя. К тому же она была трезва.

Как в свою очередь, как сообщает «Мэш», под колесами «Ауди» погибла 31-летняя местная жительница, которая, по данным канала, переходила дорогу в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент полиция проводит проверку, уголовное дело, по нашим данным, пока не возбуждено.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 20.10.2022 15:08 0 221
Тэги: происшествия дтп
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