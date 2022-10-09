В Боровском районе скоро появится дом семьи Гумилевых

В субботу, 8 октября, в парке-музее ЭТНОМИР в Боровском районе Калужской области состоялась торжественная церемония закладки камня в будущий Дом семьи Гумилевых. Этой новостью в своих соцсетях поделился региональный министр культуры Павел Суслов.

- Будущий Дом семьи Гумилевых в ЭТНОМИРе повторит образ музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых», расположенного в Тверской области в городе Бежецк, что позволит всем посетителям парка ЭТНОМИР проникнуться и прикоснуться к творчеству этой уникальной семьи, - рассказал чиновник.

Событие приурочено к 110 летию со дня рождения Льва Николаевича Гумилева – ученого, писателя, переводчика, археолога, востоковеда, историка, географа, философа, которое отмечают в этом году.

- Он стал не менее популярным, чем его прославленные родители – Анна Ахматова и Николай Гумилев, - напомнил Павел Суслов. - Он владел шестью языками, на его счету сотни переводов других авторов. Кроме этого, Гумилев сам писал поэмы и стихи, после него осталось громадное научное и литературное наследие.

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