В Боровском районе КАМАЗ столкнулся с легковушкой

В субботу, 8 октября, в районе 22:44 часов на 399 км автодороги А-108 в Боровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

По предварительным данным, грузовой автомобиль «КАМАЗ» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114.

В результате аварии пострадал один человек. Тяжесть травм и причины ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человек и 1 единица техники.

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