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В Боровском районе с утерянной банковской карты украли деньги

Диана Коршикова
Опубликовано: 02.10.2022 15:07 0 581
В Боровском районе с утерянной банковской карты украли деньги

В Боровском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета. Об этом в воскресенье, 2 октября, рассказали в УМВД России по Калужской области.

Как сообщает ведомство, в полицию обратился местный житель с заявлением об утере банковской карты. Мужчина рассказал, что после потери на его мобильный телефон стали поступать СМС-уведомления о списании со счета денежных средств.

По горячим следам сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.

Как объяснил молодой человек, он нашел банковскую карту на улице. Фигурант расплачивался ею в различных магазинах бесконтактным способом. Кроме этого, фигурант делал заказы в магазине суши, а затем приходил в магазин и отменял заказ, ему возвращали наличные деньги.

Таким образом, с банковской карты молодой человек успел списать 7 тысяч рублей.

В настоящее время расследование продолжается.

   

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Диана Коршикова
Опубликовано: 02.10.2022 15:07 0 581
Тэги: кража банковская карта
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