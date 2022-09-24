Темнокожий староста деревни в Калужской области: «Диалог с чиновником – это как игра на гитаре: если правильно подобрать аккорд, то звук будет хороший»

В конце августа в селе Ворсино сразу в нескольких деревнях прошли выборы новых старост, но лишь один из новоиспеченных управленцев попал на газетные полосы и в федеральные телеканалы – африканец Ололо Темиетан Джерри из деревни Рогачево села Ворсино Боровского района. Или, как его называют местные – просто Тим.

Все это время его атаковали журналисты и телевизионщики, и, по правде говоря, ему такая слава не слишком-то по душе. Мы были первыми, кто связался с Тимом и кто дал новость с его комментарием – тогда он, немного стесняясь свалившейся на него славы, пошутил, мол, рано ему раздавать интервью, он ведь пока еще ничего особенного не сделал. Всего лишь заставил местных властей сделать дорогу и уличное освещение – ерунда какая.

Тем не менее, федеральные каналы и пресса в считаные дни сделали Тима медийной персоной, а он, несмотря на статус главной деревенской звезды, продолжает спокойно заниматься своей работой. И сейчас, когда страсти улеглись, мы решили вновь поболтать с Тимом и узнать, как его вообще занесло в русское село?

Лав стори

Из какой именно страны его к нам занесло, он не отвечает – это секрет. Да и какая разница, если по менталитету темнокожий Тим уже давно стал своим – он признается, что обожает деревню, свежий воздух, спокойствие и размеренный дух сельской жизни. А шума и суеты мегаполиса с него уже хватило.

Как выяснилось, до переезда в Калужскую область, он 20 лет жил в Москве. Собственно в столице Тим встретил свою любовь и будущую жену Софию – красавицу из Калужской области, которая позже подарила ему четверых детей!

Их «лав стори» началась на работе в одной из популярных гостиниц Москвы. Тим был менеджером ресторана, а София работала в нем поваром. Пара начала встречаться, потом влюбленные поженились, появились дети. Жизнь в столице стала казаться слишком шумной и суетливой, поэтому супруга предложила Тиму переехать на ее малую родину в Калужскую область. Первое время жили у родителей жены, а три года назад начали искать себе отдельное жилье. И сразу для себя решили – это должен быть свой частный дом.

- Квартиры я не признаю, - заявил Тим. – Квартира ограничивает свободу, мне не нравится считать квадратные метры и к тому же беспокоиться о том, какие соседи живут за стеной. И подъезды не нравятся. А свой дом, даже если маленький, – это своя территория, свой мир. Он дает больше возможностей - вышел со двора и ты уже на земле, никаких тебе грязных подъездов и соседей.

Как признается Тим, свой будущий дом семейство искало долго и скрупулёзно – это должна была быть любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Откровенно говоря, после 20 лет жизни в Москве Тим особо не питал иллюзий по поводу переезда в глубинку и поначалу думал, что увидит типичную вымершую деревню с покосившимися домиками и заросшими участками. Но когда они приехали на просмотр недвижимости в деревню Рогачева и увидели скромный милый домик на тихой, но ухоженной улице, то поняли – это он.

- Когда подошли к этому дому, сразу глаза загорелись, это было то, что мы полгода искали – красивое место, спокойно, тишина. Мы сказали – берем! И так с тех пор тут и живем, - говорит Тим.

Главное - семья

- Не пожалел, что пришлось расстаться с мегаполисом?

- Нет! Вначале было тяжело, когда мы приняли решение, что будем переезжать в деревню. Я думал, какая еще деревня? Что я там потерял? Но рискнул, и не зря, - улыбается темнокожий староста.

- Как настоящие деревенские жители вы уже завели свое хозяйство, огород?

- Нет, слава Богу! Я не огородник, хоть и живу в деревне, - смеется Тим. - Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я по 12 часов работаю на смене, и потом получается должен приходить домой и вместо отдыха копаться еще и в огороде? Ну уж нет, я предпочитаю проводить свободное время с семьей. Поэтому огородов я не признаю. А килограмм картошки сегодня можно купить и в магазине.

Вообще Тим очень четко дал понять – семья для него в приоритете. Даже несмотря на управленческую должность и новые взвалившиеся на него обязанности он не будет всем этим заниматься в ущерб родным или своей основной работе на местном предприятии. Тем более, что должность старосты никак не оплачивается – тут человек должен работать за идею. А Тим – не только идейный, но еще и требовательный и хитрый, в хорошем смысле этого слова. За это люди за него и проголосовали.

Начало

Дело в том, что когда зимой семейство заехало в свой новенький дом, то практически сразу столкнулось с проблемой – нечищеные от сугробов дороги, отсутствие уличного освещения. Тут – яма, здесь – дорожный знак покосился. Со всеми этими проблемами Тим начал ходить в местную администрацию и мягко, но настойчиво просить отремонтировать/убрать/почистить/.

Тогда-то, видимо, Тим и узнал о русском слове «бюрократия». Судя по тому, что выговаривает он его без акцента, познакомиться с этим явлением он успел уже довольно близко.

- Здесь, как и везде, подходить к вопросу надо не на эмоциях, а спокойно,- рассуждает Тим. - Когда человек приходит в мэрию и сразу кричит, угрожает, то это ни к чему хорошему не приводит. А когда приходишь и просишь о чем-то спокойно, но настойчиво, то дело начинает двигаться. Просто нужно найти нужные слова. Диалог с чиновником – это как игра на гитаре: если правильно подобрать аккорд, то звук будет хороший.

Согласитесь – давненько никто так лирически не описывал общение с российскими госслужащими. Вероятно, именно такой творческий подход и позволил Тиму еще не будучи старостой деревни решить здесь уже несколько важных вопросов – с дорогой и уличным освещением.

- Я просто приходил, писал обращение со своей просьбой, иногда о нем забывали, но я приходил снова и напоминал. Просил обозначить хотя бы примерные сроки, - раскрывает свою схему главный по деревне. - Если мне отвечали, что проблема решится через три-четыре месяца, то я запоминал, и если видел, что к назначенному сроку ничего не произошло, то снова приходил в администрацию. Спокойно говорил, мол, помните, вы обещали, что почините, но до сих пор так и не починили. И так потихоньку, с опозданием, но требования выполнялись.

Всегда готов

- Ты же понимаешь, что теперь к тебе люди будут приходить с подобными вопросами и требовать решения своих проблем. Ты готов к этому?

- Я готов! – однозначно заявляет Тим. – Я уверен, что у людей есть голова на плечах и все вопросы будут решаться мирно, и никто не будет хамить, ведь быть старостой – это мое добровольное желание и я буду помогать по мере возможности, но не в ущерб своей семье.

Новый староста на сходе жителей внимательно слушал все просьбы и четко выстроил приоритеты: сначала надо решить общие проблемы (вроде шума от железной дороги и установки шумозащитных экранов), а затем уже браться за незначительные частные (вроде мусорного бака, запах от которого иногда летом доносился до жителей близлежащего дома).

В общем, дел у старосты Тима хватает, и какими бы не были задачи – они его не пугают, и переезжать из села он никуда не планирует.

- Это хорошая деревня, ухоженная, красивая. Тут даже есть свой стационарный магазин, а не как в некоторых деревнях, когда раз в неделю приезжает автовагончик. Мне тут нравится, здесь – мой дом, - заявил Тим.

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