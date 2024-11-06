В Калужской области трое полицейских поставили взятки от мигрантов на поток
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД по Боровскому району.
Об этом 6 ноября сообщили в калужском Следкоме.
В прошлом году трое калужан, в том числе и та самая сотрудница ОМВД объединились в преступную группу.
С июня 2023 года по март 2024 года экс-сотрудница полиции фиктивно поставила на учет несколько мигрантов. Свои дела она проворачивала за вознаграждение.
Теперь женщина окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Что касается двух других членов преступной группы, расследование в отношении них продолжается.
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