В Калужской области трое полицейских поставили взятки от мигрантов на поток

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД по Боровскому району.

Об этом 6 ноября сообщили в калужском Следкоме.

В прошлом году трое калужан, в том числе и та самая сотрудница ОМВД объединились в преступную группу.

С июня 2023 года по март 2024 года экс-сотрудница полиции фиктивно поставила на учет несколько мигрантов. Свои дела она проворачивала за вознаграждение.

Теперь женщина окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Что касается двух других членов преступной группы, расследование в отношении них продолжается.

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