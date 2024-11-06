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Чиновница из Боровского района окажется на скамье подсудимых за мошенничество с земельными участками

Фото: прокуратура Калужской области
Опубликовано: 06.11.2024 12:20 0 537
Чиновница из Боровского района окажется на скамье подсудимых за мошенничество с земельными участками

Под следствие попала зам главы администрации одного из сельских поселений.

6 ноября об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, в прошлом году с представительницей власти, которая выиграла аукцион, заключили договор аренды двух земельных участков. Они находятся в Жуковском районе.

Эти участки были для индивидуального жилищного строительства, а их общая рыночная стоимость составляла 1 миллион 160 тысяч рублей.

Женщина хотела завладеть землями. Она предоставила подложные документы, согласно которым на этих земельных участках находились ее жилые дома.

Однако авантюра чиновницы не принесла желаемого результата.

Сотрудники администрации, выехавшие на осмотр мест, раскусили ее обман и не согласились продавать их по заниженной стоимости.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

 

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Фото: прокуратура Калужской области
Опубликовано: 06.11.2024 12:20 0 537
Тэги: чиновники земли
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