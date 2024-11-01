Часть Боровска осталась без воды из-за аварии

Проблема возникла утром в пятницу, 1 ноября.

Местные жители сообщили в соцсетях, что нет воды на улице Некрасова.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области рассказали, что утечка произошла в районе дома №1 на Некрасова.

- Специалисты водоканала уже на месте, - заявили в министерстве. - Работы будут проводиться до полной ликвидации утечки.

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