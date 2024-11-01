Главную елку в Боровске откроют 16 декабря
Праздник с Дед Морозом и Снегурочкой пройдет в парке «Текижа», сообщили 1 ноября в администрации города.
Там отметили, что учреждения культуры уже подготовили новогодние программы, выставки, сказки и спектакли.
Несколько городских пространств украсят новой иллюминацией.
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