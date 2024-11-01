В Боровском районе «Вольво» вылетел в канаву

ДТП произошло около 19:30 в четверг, 31 октября, на дороге Боровск – Верея.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, и машина съехала в кювет.

МЧС сообщило об одном пострадавшем человеке.

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