В Боровском районе «Вольво» вылетел в канаву
ДТП произошло около 19:30 в четверг, 31 октября, на дороге Боровск – Верея.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, и машина съехала в кювет.
МЧС сообщило об одном пострадавшем человеке.
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