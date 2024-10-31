В Боровском районе произошло жуткое ДТП со смертельным исходом

Авария в Калужской области случилась 31 октября в 14.15 на Киевском шоссе недалеко от Ворсино.

Предварительно, водитель за рулем грузовика «Фав» ехал в сторону Москвы и столкнулся с «Рено».

После этого легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с тремя транспортными средствами.

Водитель «Рено» скончался.

Об этом рассказали в полиции.

- На данном участке дороги движение транспортных средств частично ограничено, - говорится в сообщении ведомства.

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