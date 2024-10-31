72-летнего мужчину из Боровского района нашли живым
Напомним, пенсионер, страдающий потерей памяти, пропал 28 октября.
Уже через день, 29 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что пожилой мужчина найден.
Что именно с ним произошло и, где он находился, пока не уточняется.
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