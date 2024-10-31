В Боровске раскопали дорогу
Это понадобилось, чтобы прочистить забитую канализацию в переулке Фабричном, сообщили в администрации города.
Из-за засора нечистоты текли по улице Мира.
- В дальнейшем на месте повреждения асфальтового покрытия также будет проведён ремонт, - пообещали в администрации.
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