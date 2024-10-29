В Боровске готовят песок и соль для зимних дорог

В ближайшие дни в город должны доставить специальный транспорт, предназначенный для работы в холодное время года.

Жителям Боровска в администрации напомнили, что снег зимой по регламенту будут убирать в течение 4-12 часов после окончания снегопада.

Тротуары, мосты, переходы и остановки должны очистить максимум за три часа после того, как снегопад закончится.

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