В Боровске готовят песок и соль для зимних дорог
В ближайшие дни в город должны доставить специальный транспорт, предназначенный для работы в холодное время года.
Жителям Боровска в администрации напомнили, что снег зимой по регламенту будут убирать в течение 4-12 часов после окончания снегопада.
Тротуары, мосты, переходы и остановки должны очистить максимум за три часа после того, как снегопад закончится.
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