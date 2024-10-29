В Боровске установили мемориальные знаки на воинских захоронениях

На каждой табличке указаны краткие сведения, адрес, размеры территории, логотип, а также информация о тех, кто отвечает за это место.

- В настоящее время ведется благоустройство территории захоронения в городском бору и Аллеи Героев, - рассказали 29 октября в администрации Боровска. - В весенний период будет обновлены списки у Вечного огня.

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