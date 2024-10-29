В Боровском районе осудили заведующую детского сада
Ее обвиняют в присвоении бюджетных средств.
На своей должности в период с 2016 по 2022 годы она искусственно завышала премии сотрудникам после чего присваивала их себе.
Таким образом, в бюджете районной администрации не досчитались свыше миллиона рублей.
Об этом 29 октября сообщили в региональной прокуратуре.
Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно. Также она должна будет возместить причиненный властям ущерб.
Пока приговор в законную силу еще не вступил.
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