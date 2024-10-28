В Боровске провели ямочный ремонт

Работы прошли на территории рядом с детским садом на улице Некрасова и на улице Урицкого, сообщили 28 октября в администрации города.

- Финансирование на капитальный ремонт осуществляется из имеющихся бюджетных лимитов и дополнительно поддерживаемых региональными властями, - говорится в комментариях чиновников. - Сегодня, в ответ на многочисленные просьбы граждан, будет восстановлен участок муниципальной территории рядом с детским садом на улице Некрасова и на улице Урицкого.

Также на улице Некрасова собственник тепловых сетей начал ремонтировать место провала грунта.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.