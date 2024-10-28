Жителей Боровска призвали выбрасывать мусор на кладбище в контейнер
Администрация города опубликовала обращение к тем, кто убирается на Текиженском кладбище.
По его периметру есть четыре места, куда можно складировать мусор.
- Давайте проявим порядочность и уважение к окружающей среде, - заявили в администрации.
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