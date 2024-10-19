В Калужской области иностранец отправлял ребенку интимные фото
Мужчину заключили под стражу.
Об этом рассказал региональный Следственный комитет 19 октября.
По версии следствия, 20-летний парень стал переписываться с 10-летней девочкой. Он скидывал ребенку интимные фото.
Молодой человек трудился на предприятии в Боровском районе, жил в общежитии.
По инициативе следователей, были проведены рейды в этой районе по местам проживания и работы мигрантов.
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