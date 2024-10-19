В Калужской области иностранец отправлял ребенку интимные фото

Мужчину заключили под стражу.

Об этом рассказал региональный Следственный комитет 19 октября.

По версии следствия, 20-летний парень стал переписываться с 10-летней девочкой. Он скидывал ребенку интимные фото.

Молодой человек трудился на предприятии в Боровском районе, жил в общежитии.

По инициативе следователей, были проведены рейды в этой районе по местам проживания и работы мигрантов.

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