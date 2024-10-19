В Боровском районе водитель «Газели» насмерть сбил пешехода
Погиб 39-летний мужчина.
Предварительно, ДТП произошло на первом километре автодороги «Ермолино-Боровск-Верея» около Ермолино в ночь на 19 октября.
Водитель сбил местного жителя.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело.
Ход и результаты расследования находятся на контроле районной прокуратуры.
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