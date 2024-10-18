Опасный снаряд нашли возле федеральной трассы в Калужской области
Боеприпас для артиллерии времен Великой Отечественной войны находился в трех метрах от дороги М3 «Украина» в Боровском районе.
Его обнаружили в четверг, 17 октября, недалеко от Ворсино.
Сотрудники МЧС обезвредили снаряд, никто не пострадал.
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