Опасный снаряд нашли возле федеральной трассы в Калужской области

Боеприпас для артиллерии времен Великой Отечественной войны находился в трех метрах от дороги М3 «Украина» в Боровском районе.

Его обнаружили в четверг, 17 октября, недалеко от Ворсино.

Сотрудники МЧС обезвредили снаряд, никто не пострадал.

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