Жители Боровского района до смерти избили незнакомца
Суд вынес приговор по делу 35-летнего и 36-летнего мужчин, сообщили 17 октября в прокуратуре Калужской области.
В апреле нынешнего года они были пьяны и в парке поссорились с незнакомцем. Началась драка. Мужчины нанесли обидчику множественные удары.
От полученных травм пострадавший умер.
Одного из виновников отправили в колонию строгого режима на 8 лет, другого – на 8 лет и 7 месяцев.
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