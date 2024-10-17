Жители Боровского района до смерти избили незнакомца

Суд вынес приговор по делу 35-летнего и 36-летнего мужчин, сообщили 17 октября в прокуратуре Калужской области.

В апреле нынешнего года они были пьяны и в парке поссорились с незнакомцем. Началась драка. Мужчины нанесли обидчику множественные удары.

От полученных травм пострадавший умер.

Одного из виновников отправили в колонию строгого режима на 8 лет, другого – на 8 лет и 7 месяцев.

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